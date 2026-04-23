電車で席を譲ったことがある人、多いのではないでしょうか。筆者の息子も小学生のとき、お年寄りに席を譲ろうとしましたが、断られてしまったことがあります。今回は、その気になる理由は何だったのかをご紹介します。 ガタガタと揺れる路面電車 子どもたちと路面電車に乗ったときのことです。その日はお祭りがあり、かなりの人出でした。 電車内にはつり革やポールがあるものの、かなり揺れます。幸い、始発から乗