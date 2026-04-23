世界中が米国とイスラエルによる対イラン軍事作戦の行方をヒヤヒヤしながら見守る中、トランプ大統領は22日（米東部時間21日）、停戦延長を決めた。再攻撃の可能性を露骨に口にしてイランに迫ったものの、戦闘終結協議の再開すら拒否され、いい意味でTACOが炸裂。すっかりおなじみになった「Trump Always Chickens Out」（トランプはいつもビビってやめる）である。【もっと読む】トランプ大統領に「認知能力低下」説が急浮上 タ