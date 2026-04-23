岡山新庁舎周辺新たな完成イメージ 岡山市は、完成間近となった市役所新庁舎の市民見学会を7月11日、12日の2日間行います。見学するのは、2階の市民窓口、6階の災害対策本部、15階の展望テラスなどで、1時間程度かけて回ります。2日間で約1700人の参加者を募集していて、応募者多数の場合は抽選になります。募集期間は5月18日から6月19日までで、専用サイトで受け付けます。 現本庁舎の南側で建設工事中の新庁舎は、2