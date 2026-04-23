「どうも好き嫌いが分かれるようですね」（元テレビ誌編集長）【もっと読む】濱田岳、仕事への熱意と凄みを見せつけられた「わろてんか」最終収録のリハーサル後に涙の訴え4月17日にスタートした濱田岳（37＝写真）主演の「刑事、ふりだしに戻る」（テレビ東京系＝金曜夜9時）は、《2016年にタイムリープ!?人生2周目の“モブキャラ”アラフォー刑事がもがきながらも10年前の未解決事件と恋人の死の真相に迫る！》（公式サイト