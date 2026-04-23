様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、ディズニー＆ピクサー・アニメーション映画『トイ・ストーリー』のブラインドシリーズが登場。歴代作品の象徴的なファイナルフレームなどがデザインされた、 何が出るかわからないブラインドパッケージのワクワク感と、物語の余韻を楽しめるランチグッズと竹箸が新たに展開されます☆ スケーター ディズニー＆