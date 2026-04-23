記事ポイント中古マンションをリノベーションした「STUDIO WHY NOT」が東京・町田にオープン既存の3LDKを商談スペースとワンルーム空間に再構成し、モデルルーム兼撮影スタジオとして展開貸しスタジオ利用は3時間5万円から、撮影やキッチンスタジオ、貸しスペースとして利用可能ワイノットが、中古マンション向けリノベーション事業「RE:SPACE」の第一案件として、「STUDIO WHY NOT」を東京・町田で展開しています。既存の3LDKを再