◆男子プロゴルフツアー前沢杯第１日（２３日、千葉・ＭＺ・ＧＣ＝６６５２ヤード、パー７２）第１ラウンドが進行中。女子ツアー５勝の青木瀬令奈（リシャール・ミル）が前半を５バーディー、１ダブルボギーで終え、トップと２打差の３アンダー４位で折り返した。男子ツアーにおける女子選手の最小スコアはイーブンパーの７０で、パー７０で開催された昨年大会で菅沼菜々（第１ラウンド）、寺西飛香留（第１、２ラウンド）