記事ポイント電源と水道がない場所でも使える、折りたたみ式バケツ一体型モバイルシャワーの新モデル4in1ノズルとキャスターを標準装備し、12Lタンクや約30〜35分の連続使用に対応洗車やベランダ掃除、アウトドア、防災用途まで幅広く活用できる充電式仕様カー用品ブランドMAXWINから、バケツ一体型モバイルシャワーのアップグレードモデル「JetBucket ジェットバケツ（G-MSWH02）」が登場します。充電式でコンセント不要、水道が