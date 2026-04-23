中日は７月１０日からの広島３連戦（バンテリンドーム）で開催する「ブルーサマーフェスティバル２０２６」に合わせ、１１日のゲストとして「Ｏｍｏｉｎｏｔａｋｅ」の出演が決定したと発表した。試合前のセレモニアルピッチに登板し、試合後にはミニライブを行う。中日では高橋周平が打席に入る際の入場曲として「幾億光年」を使用。Ｏｍｏｉｎｏｔａｋｅは現在、借金１３の最下位に沈むチームにエールを送った。以下はコメ