記事ポイント「伯方の塩 1kg」が食用塩市場の累計販売金額で売上No.1を獲得2026年5月1日から6月30日まで、対象商品購入者向けプレゼントキャンペーンを実施抽選で111名に焼肉セットやえらべるPay(R)、特大クッションが当たります伯方塩業の主力商品「伯方の塩 1kg」が、食用塩市場で売上No.1を獲得します。これを記念し、対象商品を購入した人の中から抽選で111名に賞品が当たるプレゼントキャンペーンが2026年5月1日から開催され