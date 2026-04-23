作家や脚本家などで活躍した大宮エリーさん（享年４９）が亡くなって１年がたった２３日、生前の写真が公開された。大宮エリー事務所が管理しているインスタグラムが更新され、「Ｅｌｌｉｅ，Ｉｗｉｌｌｎｅｖｅｒｆｏｒｇｅｔｙｏｕ」とメッセージ。白いブラウス姿で椅子に腰かけ、カメラに向かってニッコリとほほえむ大宮さんの姿が投稿された。コメント欄には「もう一年ですか。声が聞きたいです」「エリーさん