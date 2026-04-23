◆米大リーグジャイアンツ―ドジャース（２２日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２２日（日本時間２３日）、３勝目を狙って敵地・ジャイアンツ戦に「１番・投手」で先発出場し、１回裏から最速９９・６マイル（約１６０・３キロ）をマークするなど、３三振を奪う好発進を切った。両軍無得点で１回裏のマウンドに上がった大谷。先頭のアダメズから見逃し三振を奪う