記事ポイント日穀製粉が軽井沢工場に太陽光発電と蓄電池を導入。2026年1月19日に稼働開始、2026年3月に補助金交付を含む導入完了。初年度約106,800kWhの発電と年間約52t-CO2削減を見込む取り組みに注目。日穀製粉が、長野県北佐久郡御代田町の軽井沢工場に自家消費型太陽光発電システムと蓄電池システムを導入します。2026年1月19日に稼働を開始し、国のストレージパリティ補助金の交付確定を経て、2026年3月に一連の導入手続きが