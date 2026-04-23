3月下旬から6月いっぱいまで続く新茶シーズン。お茶好きたちは「一番茶」だけでなく、「出物（でもの）」と呼ばれるレア茶を狙うといいます。なかでも有名な「茎茶」「粉茶」「芽茶」の魅力を、大妻女子大学名誉教授の「お茶博士」こと大森正司さんに解説してもらいます。そもそも「新茶」って何？煎茶（緑茶）は一年の内、春から秋にかけて4回収穫されます。そのうち、一番最初に摘み取って作られたお茶が「新茶」や「一番茶」と