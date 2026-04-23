フェンダーは、2026年限定生産となる新コレクション『Made in Japan Hybrid II 2026 Collection』を発表した。【写真】バリエーション豊か！フェンダーの新コレクション『Made in Japan Hybrid II 2026 Collection』本コレクションは、ヴィンテージライクなルックスと、あらゆるプレイヤーや音楽ジャンルに対応するモダンスペックを融合した人気の日本製シリーズ『Made in Japan Hybrid II』をベースに、特別なフィニッシュを