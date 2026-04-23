タレントの大久保佳代子が２２日、日本テレビ系「有吉の壁」で槇原敬之のものまねを披露。激似ぶりに有吉も爆笑した。この日は１年ぶりの「アーティストになりきれ！ご本人登場選手権」を放送。その中で槇原敬之の「どんなときも」を歌ったのが大久保。かつらをかぶり、ひげもつけた大久保は意外にも槇原に激似。判定に厳しい有吉も思わず「似てるな」というほどだ。ご本人登場で出てきたのは元巨人の槙原寛己氏。槙原違いだ