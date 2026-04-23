総務省消防庁によりますと、きのう（22日）岩手県大槌町で起きた山林火災による焼失面積はきょう（23日）午前3時時点で、小鎚でおよそ15ヘクタール、吉里吉里でおよそ140ヘクタールだということです。小鎚では住宅1棟を含む建物7棟焼けましたが、いずれの場所でもけが人はいないということです。また、吉里吉里の1884人に避難指示が出ているということです。きょうは、▼消防隊員らおよそ240人のほか、▼岩手県や青森県、秋田県の