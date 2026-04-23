自民党の「イラン情勢に関する関係合同会議」は23日、「正式停戦成立後もホルムズ海峡の自由航行に障害がある場合などには、掃海艇等の派遣を検討すべきである」などと明記した緊急提言案の取りまとめに向けて会合を開催した。中東情勢が悪化して以降、2度目の緊急提言となる。提言案では、国内の石油等の供給不安に対する、これまでの対応ついて、「官民挙げて、原油については、ホルムズ海峡経由ではないルートの調達に注力し、5