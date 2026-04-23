倒れてから半月が経ちました。現在、どんどん回復に向かっているエマです。 イタズラしてるエマを見て泣いたのは初めてでした。まだまだムラがありテンションが低い時もあリますが、おもちゃを持ってきたり、食べ物に反応してテーブルを覗きにきたり、私が外出から戻って「オカエリー」と飛んでくると、いつものエマだ！と感動してしまいます。 今回は大腸炎と急性膵炎の診断でした。急性膵炎は突然悪化する可