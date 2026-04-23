受賞歴も航空機座席メーカーのレカロ・シーティングは2026年4月20日、JAL（日本航空）がレカロ製エコノミークラスシート「R2」を、新型機「ボーイング737-8」の普通席に搭載すると発表しました。どのような座席なのでしょうか。【写真】えっ…これがJALの「新型旅客機」に搭載の「新・普通席」全貌ですこれらの機体に搭載されるR2は、人間工学に基づいて設計されたクッションと、特注のシートカバーを採用。快適性と美しさを向