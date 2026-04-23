シャオミ・ジャパンは、「Xiaomi スマートタワーファン 2」と「Mijia スマート扇風機 Pro Slim」を発売した。価格はそれぞれ1万2800円、1万4800円。Mijia スマート扇風機 Pro Slimは4月29日まで早割価格で1万2800円となる。Xiaomi Storeや公式サイトのほか、Amazon.co.jpや楽天市場などでも購入できる。 Xiaomi スマートタワーファン 2 Xiaomi スマートタワーファン 2