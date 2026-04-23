シャオミ・ジャパンは、「Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand」を発売した。価格は4780円。早割キャンペーンとして、5月6日までは4280円となる。Xiaomi直営店や公式サイトのほか、Amazon.co.jpや楽天市場などで購入できる。 「Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand」は、スタンドやUSB-Cケーブル、マグネットを備えたモバイルバッテリー。スタンドは約80度まで開