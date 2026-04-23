米国トランプ大統領の政権高官が６月開幕の北中米Ｗ杯に、米国との情勢が悪化しているイランに代わってイタリアを出場させるよう国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）に要請したと２２日、英紙フィナンシャル・タイムズが報じた。イタリア出身の政権高官は「トランプ氏と（ＦＩＦＡの）インファンティノ会長にイタリアの出場を提案した」と述べた。イランは米国などからの攻撃を踏まえ、試合会場を米国からメキシコに変更するよう求め