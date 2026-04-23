TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が、23日放送の同局系情報番組『THE TIME，』（月〜金前5：20）に生中継で出演。出張先のホテルで“注意”を受けてしまったことを明かした。【写真】かわいすぎる…宇賀神メグアナの17歳“JKプリクラ”「出張 安住がいく-岐阜・関市編-」のコーナーで、岐阜県関市から出演。「おはようございます。『出張 安住がいく』。今朝は、岐阜県関市に来ています」とあいさつ。「ここ関は、みなさん