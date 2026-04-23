米大リーグで２０年にサイ・ヤング賞受賞経験があり、ＤｅＮＡでもプレーしたトレバー・バウアー投手（３５）が２１日（日本時間２２日）、米独立リーグ・アトランティックリーグのロングアイランド・ダックスで開幕戦に登板し、４回９３球を投げて、５安打２失点、８奪三振で敗戦投手になった。球団公式サイトによると、米国での公式戦登板は２１年以来、５年ぶり。この日は自身の「Ｘ」で開幕戦登板について投稿し、「空振り