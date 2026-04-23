北朝鮮北西部・新義州で農作業をする人たち＝2024年5月、中国・丹東から撮影（共同）【北京共同】北朝鮮メディアは23日、平壌や西部の穀倉地帯、黄海南道の一部地域などで干ばつ警報が発令されたと報じた。3月1日から4月20日までの国内の平均降水量は例年の半分程度にとどまり、2015年以降で最も少ないという。農作業が本格化する時期に当たり、収穫にも影響しそうだ。北朝鮮メディアは干ばつが当面続くとして対策を呼びかけた