小学6年と中学3年が対象の全国学力・学習状況調査（全国学力テスト）で、国語と算数・数学が23日、各地で一斉実施された。来年度からデジタル端末を活用してオンラインで出題・解答する形式に全面移行する予定で、ペーパーテストは今回が最後となる。本年度は小6が国語と算数の2教科、中3が国語と数学、英語の3教科を実施し、小学校約1万8千校、中学校約9500校が参加。国語と算数・数学は紙形式で、中学英語はオンライン形式と