巨人ヘッドコーチなどを歴任した元木大介氏（54）が22日、自身のインスタグラムを更新。人気ミュージシャンとの遭遇ショットを公開した。「お疲れ様ですメイク室でバッタリ〜SUさん!!」とつづり、3月22日から活動を休止しているヒップホップグループ「RIPSLYME」のSUとのツーショットを公開した。「久しぶりに会った〜いつも会ったらご飯とゴルフ行きましょうって言ってほとんど行かない2人」と意外な関係性を明かし