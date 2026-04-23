元放送作家の鈴木おさむ氏が２３日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。嚥下機能が低下していることを嘆いた。鈴木氏は「錠剤の薬が喉に入りにくくなっている。どんどん入りにくくなっている。昔は余裕で入ったのに」と錠剤の薬が飲み込みにくくなっていることを嘆いた。続けて「おばあちゃんの薬が粉薬であった意味にいまさら気づく」と過去の祖母の様子を振り返った上で「明後日５４歳になる。こういう身体の変化を、老化と呼ば