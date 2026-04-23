とんかつ専⾨店「かつや」は、2026年4月28日(火)から、新商品「出汁醤油ロースカツ in the 親子丼」を期間限定で販売する。【画像】定食メニュー「出汁醤油ロースカツ in the 親子鍋定食」はこちら同商品は、親子丼の中にロースカツを閉じ込めたユニークな商品。ロースカツには、コクと香りが際立つ出汁醤油を合わせており、親子丼のまろやかな味わいと絶妙にマッチしているという。テイクアウトも可能で、自宅での食事や職