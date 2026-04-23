【モデルプレス＝2026/04/23】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の公式X（旧Twitter）が、4月22日に更新された。メンバーの真中まなが黒のミニ丈のワンピースを着用したクールな写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】FRUITS ZIPPERメンバー「新鮮すぎる」大人ショット◆真中まな、ミニワンピ姿の涼しげショット公開投稿は、4月22日に27歳を迎えた真中の誕生日を祝ってアップされたもの。真中はオフシ