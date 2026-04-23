ボーイズグループBTSが、仁川（インチョン）国際空港を通じて、アメリカに向かった。4月23日午前、BTSは海外スケジュールのため、アトランタへと出発した。【写真】JUNG KOOK、真夜中デートのお相手は？去る4月9日、同グループは韓国・高陽（コヤン）総合運動場主競技場でワールドツアー「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’」の幕を開けた。全34都市でのべ85公演開催される今回のツアーは、韓国のアーティストによる単独ツアーとしては、