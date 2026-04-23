【モデルプレス＝2026/04/23】俳優の杉浦太陽が4月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの姿を公開した。【写真】辻ちゃん夫「横顔のフォルムが可愛すぎる」帰宅後の0歳次女とのお家時間◆杉浦太陽、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんショット杉浦は「帰宅後のユメタイム」「絵本遊び」とつづり、夢空ちゃんのショットを投稿。音が鳴る絵本のボタンを真剣な表情で押している夢空ちゃんの姿を披露して