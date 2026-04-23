セブン-イレブン･ジャパンは4月22日、新作アイスとして抹茶のフレーバーを効かせた3品を28日から数量限定で順次投入すると発表した。ライフスタイルの変化で夕食の代替につながる商品などが好調だったという。そこで、夜の時間帯に最適な商品を提案し、今年度における夜帯のアイスの売上は前年度比23%増を目指す。抹茶三品アイスクリーム白書によれば、アイスクリーム市場は人口が減少する中でも成長を続け、2025年の市場規模は645