【モデルプレス＝2026/04/23】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が4月22日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした髪色を公開した。【写真】M!LK佐野「平成感ある」チャラめビジュアルの新ヘア◆佐野勇斗、イメチェン髪色公開佐野は「茶色にしました」とコメントし、黒髪からイメージチェンジした髪色を公開。黒いキャップからブラウンヘアをのぞかせたセルフショットを披露した。◆佐野勇斗の投稿に反響この投