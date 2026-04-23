ヤドン 香川県では4月24日から12月31日まで「ヤドンパラダイス in 香川」と題して、ポケットモンスターの人気キャラクター「ヤドン」とコラボレーションしたスタンプラリーやイベントを開催します。 「ヤドンといっしょ！香川めぐり旅」は、ヤドンと関連する宿泊施設や公共交通機関（「ヤドンのお宿」や「ヤドンのバス」など）と寒霞渓や栗林公園などの観光スポットを巡るスタンプラリーです