ドジャース・大谷翔平（31）が3勝目をかけて日本時間23日、敵地サンフランシスコでのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発登板。前回16日のメッツ戦は投手限定で出場したが、9日のブルージェイズ戦以来、2試合ぶりにリアル二刀流でオーダーに名を連ねた。【もっと読む】「人間性」がアウト？ 佐々木朗希にトレード説がくすぶり続ける根拠ここにきて、カブスのクレイグ・カウンセル監督が「大谷ルール」をやり玉に挙げた。開幕か