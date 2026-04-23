暑さが気になるこれからの季節に、可愛さと機能性を兼ね備えたひんやりアイテムが登場♡MOOMINの世界観を楽しめる氷冷タオルとボディーシートは、日常の暑さ対策をもっと楽しくしてくれる存在です。見た目の癒しはもちろん、使い心地にもこだわったアイテムで、外出時も快適に。夏のお出かけやレジャーシーンにぴったりの新作をチェックしてみてください。 ニョロニョロデザインの氷冷タオル