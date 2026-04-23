【ワシントン＝阿部真司】米紙ワシントン・ポストは２２日、米国防総省が、イランによってホルムズ海峡に敷設された機雷の除去に６か月間かかる可能性があるとみていると報じた。同省高官が２１日、下院軍事委員会に所属する議員に非公開で説明したという。報道によると、この高官は、海上輸送の要衝であるホルムズ海峡とその周辺に２０個以上の機雷が敷設された可能性があるほか、米軍による除去作業は戦闘が終結するまでは行