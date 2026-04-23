◇インターリーグホワイトソックス-ダイヤモンドバックス（2026年4月22日フェニックス）ホワイトソックスのウィル・ベナブル監督（43）が、22日（日本時間23日）のダイヤモンドバックス戦前に、少年時代の日本での生活について明かした。父は、90年代初頭にロッテに所属した「マックス」。ベナブル監督は「10歳か11歳くらいだった」と思い出しながら、「父はロッテでプレーしていましたけど、どの試合に行ってもファンの