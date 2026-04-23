ハロー！プロジェクトOGの譜久村聖・石田亜佑美・竹内朱莉・佐々木莉佳子・宮本佳林・稲場愛香が、アーティスト自身による楽曲の歌詞を朗読する新感覚ファンサービス「KotoUta（コトウタ）」（23日リリース）の第1弾アーティストとして参加している。6人は当時所属していたグループの楽曲やソロ曲の歌詞を撮り下ろしで朗読し、楽曲への深い思い入れや感情をありのままに届ける。価格は1曲500円（税抜）。ライブでログインして続き