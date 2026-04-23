元日本ハム公式チア、ファイターズガールの人気メンバーでタレントの讃岐花笑が２２日、最新ショットを公開した。現在は東京で活動している讃岐。「昨日から５時起き生活が始まった眠たいし満員電車には全然慣れないけど、休日は遊ぶところがたくさんあって楽しい」とつづり、ヘソ出しの私服姿を投稿した。コメント欄などでは「え！なんか雰囲気大人っぽくなってる！！！可愛いのにかっこいい」、「なんか雰囲気違ってみえる