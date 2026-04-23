「家賃を払うのはもったいない」「資産にならないのは損だ」……。私たちの周りには、こうした住まいの常識があふれています。しかし、変化の激しい現代において、住宅ローンというを背負うことだけが正解なのでしょうか。本記事では月収62万円（賞与別）の前田さんの事例とともに、40代からの住まい選びをFP dream代表FPの藤原洋子氏が助言します。※個人の特定を避けるため、内容の一部を変更しています。相談者の名前はすべて仮