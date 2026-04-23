厚生労働省が公表した「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば、厚生年金（第1号）の平均受給額は月額約14万7,000円です。夫婦二人世帯であれば月22万円程度の収入が見込めますが、夫を亡くし「遺族厚生年金」に切り替わると、受給額は夫の報酬比例部分の4分の3と自身の基礎年金のみとなり、多くの世帯で収入は大幅に減少します。元会社役員の夫を亡くした65歳女性事例から、長寿社会における「お金と幸福のバラン