22日夕方から行方がわからなくなっていた長岡市内に住む80歳代の男性が午後11時過ぎ、長岡市篠花の信濃川で発見され、警察と消防に救助されました。警察によりますと、男性は肩まで水につかった状態で発見されました。意識はありましたが、低体温の症状やひざにすり傷があっため、病院に搬送されました。男性は、夕方、自宅から車で出かけたまま夜になっても帰らなかったため、午後8時前に家族が警察に届け出ていました。警察で捜