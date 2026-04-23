言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、事務的な処理から、振る舞いに関する表現、さらには古典の世界で使われる枕詞まで、時代や用途を超えた3つの言葉をピックアップしました。文字を当てはめていくことで、隠れた音の重なりを見つけてみてください。脳を働かせて、すっきりとした正解にたどり着きましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。さ□□