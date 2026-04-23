中国工業・情報化部の報道官を務める情報通信発展司の謝存（シエ・ツン）司長は21日、国務院新聞弁公室が開催した記者会見で人民網記者の質問に対し、「中国はこれまでに、分類・階層化された特色ある『5G工場』を累計で1260カ所建設した」と明らかにした。人民網が伝えた。謝氏は、「当部は『5G＋産業インターネット』の大規模な発展を継続的に推進し、5G工場の『百・千・万』行動目標を全面的に達成した。基礎通信事業者によるク