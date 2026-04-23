22日夜から23日朝にかけても県内ではクマの目撃が相次いでいます。クマダスには、大仙市、湯沢市、秋田市などでの目撃情報が寄せられています。県のツキノワグマ等情報マップシステム「クマダス」によりますと、22日午後6時55分ごろ、大仙市豊川町後でイヌの散歩をしていた人がクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約1メートルで、去った方向はわかっていません。近くの民家までは15メートルほどの場所です。また、湯