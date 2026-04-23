YouTuberの整形アイドル轟ちゃんは4月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。ダイエットを宣言しました。【写真】轟ちゃんの最新ショット「顔とか腕痩せてるの羨ましいな」轟ちゃんは「ごめんなさい。痩せます」とつづり、写真1枚とYouTube動画へのリンクを載せています。写真は轟ちゃんの近況ショットで、スポーツブラ姿でおなかが見えた状態です。おなかの肉が目立っています。コメントでは、「許されないレベルまで腹が出た」「覚