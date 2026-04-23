◆チームは3年ぶりの7連勝中！カブスの鈴木誠也外野手（31）が22日（日本時間23日）、本拠地リグリー・フィールドでのフィリーズ戦に「4番・右翼」でスタメン出場。5回の第3打席に会心の2号2ランを放った。前日の同戦で待望の今季1号2ランを放った鈴木。2戦連発が期待される中、初回の第1打席は相手の先発左腕・バックハスの前に見逃し三振。無死一塁だった3回の第2打席は二ゴロ併殺に倒れた。それでも、2点リードで迎えた5